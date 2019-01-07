Kafaoğlu: "TÜRKİYE'YE Özgüven Geldi"

MÜSİAD'ın Türkiye ve Balıkesir için son derece önemli olduğunu, her geçen günün adından daha fazla söz ettirdiğini hatırlatan Kafaoğlu derneğin sadece sanayicilerin ve işadamlarının derdi ile değil Türkiye'nin ana sorunlarıyla ilgili de her zaman görüş belirttiğini, fikir beyan ettiğini ve yön gösterdiğini söyledi.

MÜSİAD'ın açıklamaların yıkıcı değil yapıcı olduğunu vurgulayan Başkan Kafaoğlu, üyesi olmakla şeref duyduğu MÜSİAD'ın Balıkesir'de yeniden şube statüsü kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"ÜLKEDE YAPILAN HİZMETLERİ GÖRMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Kafaoğlu "Büyükşehir belediye başkan adayımız belli, şimdi önümüzdeki hafta içerisinde ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesini bekliyoruz. Onlar da belirlendikten sonra bir seçim çalışmasıyla ilgili bir takvim çıkacak o takvim çerçevesinde milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve adaylarımız başkan adayı olmayan başkanlarını da dâhil olmak üzere hepimiz sahada olacağız, yeniden Balıkesir'de AK Partili belediyelerin çoğalması noktasında ciddi gayretleriniz olacak. 16-17 yıldan beri ülkede yapılan hizmetleri görmemek mümkün değil yani ne yapılmadı diye soracak olursanız ne yapılmadı ki,her şey yapıldı.Gerçekten duble yollarla işe başlandı işte artık duble Yollar 20 bin kilometreyi geçti şimdi otoyollar yapılıyor. İstanbul-İzmir otoyolu Balıkesir'e ne kadar fazla katma değer ürettiğini hep beraber yaşayarak görüyoruz ve arkasından da Çanakkale Köprüsü ve otoyol yine Balıkesir'de kesişecek.Bu 16 yıl içerisinde hastaneler, şehir hastaneleri, okullar,derslikler, hızlı trenler, otomobiller ve denizin altından otoyollar geçirildi. Şimdi şöyle baktığınız zaman rahmetli Demirel zamanında bir tane Boğaziçi köprüsü yapılmış, rahmetli Özal tarafından Fatih Sultan Mehmet köprüsü yapılmış. Ama bu 16 Yıllık Recep Tayyip Erdoğan iktidarında ne yapılmış diye baktığınız zaman boğazın üstüne 3. büyük bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmış hızını alamamış boğazın altından trenleri geçirilmiş, Marmaray'la hızını alamamış bir de otomobilleri geçirmiş, Avrasya tüneliyle yine hızını alamamış Marmara Denizi'nin üzerinden Osmangazi Köprüsü yapılmış, şimdi de Çanakkale'ye Boğaz Köprüsü yapılıyor. 1915 Çanakkale köprüsü yapılıyor hakikatten bakıldığı zaman Türkiye'de güzel işler yapıldı. Şimdi üçüncü havalimanı İstanbul'da yapılıyor.Şu an da dünyada devam eden 10 tane büyük ana yatırımdan parasal olarak büyüklüğüne baktığımızda 6 tanesi Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'ye bir özgüven geldi, kendi sanayicisine ve iş adamına bir özgüven geldi. İşte ihracatımız 170 milyar dolarlara yaklaştı, tabi ki sıkıntılarımız yokmu var ama ekonomik sıkıntılarımız ve döviz üzerinden savaş başlatmak isteyenler oldu, hamdolsun Türk Milleti bu birlik ve beraberlik ruhuyla bu gelen sıkıntıları göğsünü siper ederek aşıyor. İşte 15 Temmuz'da silahlı saldırı oldu. Darbe girişimi oldu onu halkımız püskürttü.Arkasından güney sınırlarımızda terör devletleri oluşturulmak istendi, Fırat kalkanıyla, zeytin dalıyla onlar engellendi. Şimdi yeniden bir hazırlık içerisindeyiz oraları güvenli hale getirebilmemiz için, ülkemizin bekası için çalışmalar sürüyor."

"ÜYE, ÜLKE, ÜMMET"

MÜSİAD Başkanı Tuncay Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Bu iki yılımızı Balıkesir'de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.MÜSİAD'ın ilkesi dâhilinde olacak en büyük şey üye, ülke ve ümmettir. Balıkesir'de MÜSİAD olarak şehrimize bir şeyler katmanın peşinde olacağız, genel merkezimizin desteğiyle Balıkesir'e bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.