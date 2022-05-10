Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı - Son Dakika
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Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı

10.05.2022 12:16

Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kafası boş ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi bölgede bulunan bir vatandaş kurtardı.

Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kafası boş ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi bölgede bulunan bir vatandaş kurtardı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş çevreye bilinçsizce çöp atanlara da tepki gösterdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünde doğaya bilinçsiz şekilde atılan plastik atıklar az kalsın yavru bir kirpinin ölümüne neden oluyordu.

Gümüştuğ köyünde gece saatlerinde kafası ayran kutusuna sıkışmış vaziyette yavru kirpi gören bir vatandaş, çaresiz hayvanın o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Güçlükle nefes aldığı için yorgun düşen yavru kirpinin çaresizliğine dayanamayan vatandaş "Ne yapıyorsun burada, ne içiyorsun?" ifadeleriyle boş ayran kutusunu çıkararak kirpiyi kurtardı. Bir süre yerde hareketsiz yatan yavru kirpi daha sonra gözden kayboldu.

O anları cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşan duyarlı vatandaş "Sorumsuzca, hesapsızca tüketimin, masum, temiz ve kusursuz canların üzerindeki vahşi yansımaları.. Gece saat 00: 30 civarı asfaltta nereye gittiğini bilemeyen yavru kirpi" ifadelerini kullandı.

Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı
Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı
Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı
Kafası ayran kutusuna sıkışan yavru kirpiyi kurtardı

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Gümüşhane, Torul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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