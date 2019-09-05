Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yer alan Shansan ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuğun kafası balkon demirine sıkıştı. Apartmanın 6. katında bulunan balkonun demirlerine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süre yoğun çabaları sonunda kurtarıldı. - SİNCAN
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