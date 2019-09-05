Son Dakika Haberleri: - Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
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- Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

- Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıSİNCAN - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

- Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

SİNCAN - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yer alan Shansan ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuğun kafası balkon demirine sıkıştı. Apartmanın 6. katında bulunan balkonun demirlerine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süre yoğun çabaları sonunda kurtarıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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