Son Dakika Haberleri: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı
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Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

1 saat önce

Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı, System.String[]

Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonun korkuluk demirlerinin arasına kafasını sokan 9 yaşındaki Samet Ceylan, kafasını çıkartamadı. Ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - ADIYAMAN

Bahçecik, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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