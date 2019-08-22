Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı
1 saat önce
Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonun korkuluk demirlerinin arasına kafasını sokan 9 yaşındaki Samet Ceylan, kafasını çıkartamadı. Ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - ADIYAMAN
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