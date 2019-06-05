Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
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Adıyaman'da kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:39 Kaynak: AA
'da kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammed Salih
Ergün'ün (5) kafası balkon korkuluğunun demirine sıkıştı.
Ailesi Ergün'ü kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ergün'ü sıkıştığı yerden kurtardı.
Ergün ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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