Son Dakika Haberleri: Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
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Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

55 saniye önce

Adıyaman'da kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'da kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammed Salih Ergün'ün (5) kafası balkon korkuluğunun demirine sıkıştı.
Ailesi Ergün'ü kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ergün'ü sıkıştığı yerden kurtardı.
Ergün ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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