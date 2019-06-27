Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
1 saat önce
Adıyaman'da kafası demir balkon korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:55 Kaynak: AA
'da kafası demir balkon korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan İmren Bozkurt'un (5) kafası demir korkuluğa sıkıştı.
Ailesi Bozkurt'u kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından İmren Bozkurt'u sıkıştığı yerden kurtardı.
Bozkurt ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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