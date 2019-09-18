Son Dakika Haberleri: Kafası beton boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Kafası beton boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Düzce'de kafası beton boruya sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri boruyu keserek kurtardı.

Kafası beton boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Düzce'de kafası beton boruya sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri boruyu keserek kurtardı.


Olay, Düzce D-100 karayolu Çerkeztaşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkeztaşköprü mevkiinde otomobil satışı yapan bayinin önünde yaşanan olayda, güvenlik görevlileri boynuna beton boru geçmiş köpeği fark etti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber veren güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki beton boruyu kesti. Zaman zaman canı yanan köpeği, itfaiye ekipleri "Oğlum dur" diyerek sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından beton boru kesilerek kurtarılan köpek doğaya salındı. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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