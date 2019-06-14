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Kafası bidona sıkışan köpeği duyarlı vatandaş ve itfaiye kurtardı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başı bidona sıkışan ve havasız kalan bir köpek, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası bidona sıkışan köpeği duyarlı vatandaş ve itfaiye kurtardı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başı bidona sıkışan ve havasız kalan bir köpek, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak üzerinde Emir Market işletmecisi Olcay Aydın, yol kenarında bir köpeğin başının bidona sıkıştığını fark etti. Hemen köpeğin yardımına koşan esnaf Olcay Aydın, bidonu çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Malkara İtfaiye İstasyon ekipleri, köpeğin başındaki bidonu çıkarıp hayvanı kurtardı.

"Turşu bidonunu başında görünce çok üzüldüm"

Köpeğin zor durumdan kurtarılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Aydın, "Başına turşu bidonu giren köpeği can çekişirken görünce üzüldüm. Çok korktuğunu fark ettim ve hemen müdahale ettim. Ancak kendi çabamız başarılı olmayınca itfaiye ekiplerini aradık. Sağ olsunlar itfaiyeci arkadaşlar başarılı bir müdahaleyle hayvanı düştüğü zor durumdan kurtardılar. Sonuçta onun da bir canı var, kurtardığımız için sevindik. Ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
malkara, tekirdağ, vatandaş, itfaiye, 3. Sayfa
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