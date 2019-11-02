Son Dakika Haberleri: Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı
Son Dakika Güncel Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı

Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı

7 saat önce

Adana'da birkaç imam, kafasına bidon sıkışmış şekilde gördükleri köpeği yakalayıp kurtardı.

Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı, System.String[]

Adana'da birkaç imam, kafasına bidon sıkışmış şekilde gördükleri köpeği yakalayıp kurtardı.


Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü. Yardıma koşan imamlar köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi.


Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii İmamı İdris Nuroğlu, "İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 3-4 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış. Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı" diye konuştu. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim
"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 13 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:35:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafası bidona sıkışan köpeği imamlar kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]