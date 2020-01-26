Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde, bidona sıkışmış köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, içerisinde yiyecek bulunan bidonu keserek köpeği kurtardı.

Su ve yiyecek verildikten sonra sokağa bırakılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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