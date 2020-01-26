Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:59 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde, bidona sıkışmış köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, içerisinde yiyecek bulunan bidonu keserek köpeği kurtardı.
Su ve yiyecek verildikten sonra sokağa bırakılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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