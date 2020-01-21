Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika

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Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı
7 saat önce
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği jandarma ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği jandarma ekipleri kurtardı.
İlçede önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma, dün Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında kafası plastik bidona sıkışan köpeği gördü. Jandarma ekipleri, kafasını bidona sokan ve geri çıkaramayan köpeğe müdahale etti. Plastik bidon kesilerek, köpeğin başından çıkarıldı.
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