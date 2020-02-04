Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika

Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

6 saat önce

KÜTAHYA'da, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı, System.String[]

KÜTAHYA'da, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Köpeğin kafasındaki bidonu keserek çıkaran Ahmet Özerdem, "Belki de günlerce aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek kurtardık" dedi.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan elektrikçi Mehmet Özerdem, otomobille Afyonkarahisar'a giderken, Tavşanlı ilçesi Şahmelek mevkisinde bir yavru köpeğin kafasının plastik bidona sıkıştığını gördü. Yanındaki keski ile plastiği kesen Özerdem, köpeği kurtarıp, yiyecek verdi. Özerdem, "Belki de günlerce kafasında bidonla gezerek aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Ben ve arkadaşlarım, yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek köpeği kurtardık. Vatandaşlardan özellikle ricamız yol kenarlarına boş bidon, kap veya poşet atmamalarıdır. Sadece ve sadece ekmek bırakmaları daha büyük acıların yaşanmasının önüne geçecektir" dedi.


Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti
Ölen yavrusunu kendisi gömen köpek, izleyenleri duygulandırdı İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:38:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]