Kafası bidona sıkışan köpeği vatandaş kurtardı - Son Dakika

Kafası bidona sıkışan köpeği vatandaş kurtardı
23.03.2021 00:57
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kafasına bidon sıkışan köpeği, köyde bulunan vatandaş kurtardı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kafasına bidon sıkışan köpeği, köyde bulunan vatandaş kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alamabatak köyünde ikamet eden Hasan Kazar, tavuk ve horozlarının huzursuzlandığını fark etti. Etrafa baktığında sahipsiz bir köpeğin kafasının su bidonuna sıkışmış halde olduğunu gören Hasan Kazar, köpeğin bir süre çevresinde dolaşarak, nasıl kurtaracağını düşündü. Kazar, daha sonra köpeğe yaklaşarak kafasındaki bidonu çıkardı. Kafasındaki bidon çıkan köpek ise bulunduğu yerden uzaklaştı. - KASTAMONU
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