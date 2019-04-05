Kafası Bidona Sıkışan Köpeği Vatandaşlar Kurtardı

Çorum'un Dodurga ilçesinde kafasını bidona sıkıştıran sokak köpeğini vatandaşlar kurtardı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde kafasını bidona sıkıştıran sokak köpeğini vatandaşlar kurtardı.



Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar boş arazide bir köpeğin kafasında bidonla gezdiğini fark etti. Bunun üzerine harekete geçen hayvanseverler talihsiz köpeği bu durumdan kurtarmak için çalışma başlattı. Önce kaçan köpeği yakalayan vatandaşlardan birisi hayvanın karnından tutarken diğeri ise bidonu sağa sola çevirdi. bu sırada acı içinde kıvrandığı gözlenen köpek bir süre sonra kafasındaki bidonun çıkarılmasıyla birlikte tekrar özgürlüğüne kavuştu.



Kurtarılmasının ardından önce kaçan köpeğin daha sonra kendisini kurtaranların yanına tekrar gelerek adeta minnet dolu bir ifadeyle bakması dikkatlerden kaçmadı. - ÇORUM

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