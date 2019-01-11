Kafası Bidona Sıkışan Köpeği Yanlışlıkla Girdiği Evin Sahibi Kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kafası bidonun içinde sıkışan sokak köpeğini, yanlışlıkla girdiği evin sahibi kurtardı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kafası bidonun içinde sıkışan sokak köpeğini, yanlışlıkla girdiği evin sahibi kurtardı.



İlçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde ikamet eden Adem Gökkaya, sabah işe gitmek için evden çıkmak üzereyken evin bahçesinde bir köpek inlemesi duydu. Sese doğru yönelen Gökkaya kafasını 5 kiloluk boş yağ bidonunun içinde sıkıştırmış şekilde köpeği görünce önce şaşırdı sonra köpeğe yardım etmek için korkutmadan yanına çağırdı.



Adem Gökkaya'nın uğraşları sonucu köpeğin kafası, bidondan çıkarıldı. Yardım ettiği köpeği sahiplenen Adem Gökkaya, "Bu olaydan sonra köpek yanımdan ayrılmıyor. Sabah erken saatleriydi. Evin bahçesinde bu köpeği gördüm. Kafasında bidon vardı şaşırdım. Sonra bidonu kafasından çıkardım. Bidonun içerisinde de sanırım yemek artıkları vardı. Onu yemek için kafasını içine sokmuş geri de çıkaramamış" şeklinde konuştu - OSMANİYE

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