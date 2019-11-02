Son Dakika Haberleri: Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı
Son Dakika Genel Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

7 saat önce

Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardıADANA - Adana'da kafasına bidon sıkışmış köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı.

Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

ADANA - Adana'da kafasına bidon sıkışmış köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı.

Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü. Yardıma koşan imamlar köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi.

Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii imamı, "İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 3-4 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış. Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı" diye konuştu.

Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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