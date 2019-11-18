Son Dakika Haberleri: Kafası bidona sıkışan köpek için seferber oldular
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Kafası bidona sıkışan köpek için seferber oldular

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kafası bidona sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası bidona sıkışan köpek için seferber oldular, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kafası bidona sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.


Büyük Karakarlı Mahallesi'nde kafası bidona sıkışmış bir köpeği gören mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri köpeği başının sıkıştığı bidondan çıkardı.


Mahalle sakinlerinden Nurettin Direk, köpeğin başında bidon olduğunu görünce durumu belediye ekiplerine bildirdiğini söyledi.


Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Saygılı da köpeği yakalayarak başını sıkıştığı bidondan kurtardıklarını belirtti.


Mahalle sakinleri, köpeğin başındaki bidonu çıkartarak, özgürlüğüne kavuşturdukları için Veteriner Hizmetleri Birimi ekiplerine teşekkür etti.

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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