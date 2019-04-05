Son Dakika Haberleri: Kafası Bidona Sıkışan Köpek Ölümden Döndü

Kafası Bidona Sıkışan Köpek Ölümden Döndü

2 saat önce

Kafası bidona sıkışan köpek ölümden döndüÇORUM - Çorum'un Dodurga ilçesinde kafasını bidona sıkışan sokak köpeği ölümden döndü Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar boş arazide bir köpeğin kafasında bidonla gezdiğini fark etti.

Kafası bidona sıkışan köpek ölümden döndü

ÇORUM - Çorum'un Dodurga ilçesinde kafasını bidona sıkışan sokak köpeği ölümden döndü
Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar boş arazide bir köpeğin kafasında bidonla gezdiğini fark etti. Bunun üzerine harekete geçen hayvanseverler talihsiz köpeği bu durumdan kurtarmak için çalışma başlattı. Önce kaçan köpeği yakalayan vatandaşlardan birisi hayvanın karnından tutarken diğeri ise bidonu sağa sola çevirdi. bu sırada acı içinde kıvrandığı gözlenen köpek bir süre sonra kafasındaki bidonun çıkarılmasıyla birlikte tekrar özgürlüğüne kavuştu.
Kurtarılmasının ardından önce kaçan köpeğin daha sonra kendisini kurtaranların yanına tekrar gelerek adeta minnet dolu bir ifadeyle bakması dikkatlerden kaçmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:50 Kaynak: İHA

Çorum, Dodurga, 3. Sayfa
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