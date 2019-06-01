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Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü

29 dakika önce

Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü Kafası bidona sıkışan köpek ölmekten son anda kurtarıldıİSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de kafası bidonun içine sıkışan sokak köpeğinin yardımına veteriner ekipleri yetişti.

Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü
Kafası bidona sıkışan köpek ölmekten son anda kurtarıldı
İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de kafası bidonun içine sıkışan sokak köpeğinin yardımına veteriner ekipleri yetişti. Ekipler, önce bidonun altını keserek hayvanın nefes almasını sağladı, ardından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.
Başakşehir 1.bölge civarında ıssız bir alanda bir vatandaşın ihbarı üzerine kafası bidona sıkışmış sokak köpeği 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Başakşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin uzun aramaları sonrasında bulunan sokak köpeği bulunduğunda nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Ekiplerin ilk olarak köpeğin kafasına sıkışan bidonu keserek havyanın nefes almasını sağldı. Belediye ekipleri köpeği tedavi edilmesi için Başakşehir Hayvan Bakim ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada kafasına bidon sıkışan köpek veteriner hekimin tarafından kurtarıldı. Ardından da sokak köpeğine vücut direnci düştüğü için serum ve gerekli ilaçlar verildi.
Sokak köpeği tedavi olduktan sonra bir süre burada misafir edilip sahiplendirilmeye çalışılacak. Veteriner hekim hayvanları için vatandaşların evlerinin önünse su ve yemek kapları koymaları gerektiğini ifade ederek kova, bidon ve benzeri cisimlerin içinde yemek bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
"2 gündür bu şekilde olduğunu düşünmekteyiz"
Et ve gıda artıklarını kova ve bidonların içerisinde bırakılmaması konusunda vatandaşları uyaran Başakşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Yunus Kanlı, "Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı ile saha ekiplerimizce bölgeden alındı bu hayvan. Takriben 2 gündür bu şekilde olduğunu düşünmekteyiz. Hayvanda solunum kaybı olduğunu anladık. Aynı zamanda ciddi bir su kaybı olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde ilk müdahalesini gerçekleştirdik. Bir süre buradaki tesisimizde kontrol altında kalacak. Bizim saha ekiplerimiz her zaman rutin kontroller yapmış olsa da gözümüzden kaçan kısımlar olabiliyor. Böyle durularda vatandaşlarımız çağrı merkezlerinden veya sosyal medya aracılığı ile belediyemize ulaşabilir. Solunumunu güçlendirici takviye ilaçlar yapıldı. Serumla kaybettiği direncini kazanmak için tedaviye başladık. Piknikçiler özellikle bu tarz kovalara et parçalarını bırakabiliyorlar. Vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hayvanlar o et parçasını yemek için çaba sarf ettikleri sırada kafaları bu şekilde sıkışabiliyor" şeklinde konuştu.
(AFS-MB-ÖFA
Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
İstanbul, Başakşehir, Genel
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