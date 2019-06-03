Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde başı demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:25 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde başı demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin Devrim Mahallesi Hınıs
Sokaktaki boş arazide bir kedinin başını demir boruya sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi ekiplerine iletti.
Olay yerine gelen ekipler demir boruyu keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
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