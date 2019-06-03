Son Dakika Haberleri: Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde başı demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde başı demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin Devrim Mahallesi Hınıs Sokaktaki boş arazide bir kedinin başını demir boruya sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi ekiplerine iletti.
Olay yerine gelen ekipler demir boruyu keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:25 Kaynak: AA
Mardin, Nusaybin, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaya geçidinde engelliye de "yol yok" Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı "FETÖ Borsası" infazında önemli detay!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:09:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]