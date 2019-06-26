Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Kedinin kafası sıkıştığı borudan pense kullanarak kurtarıldıDENİZLİ - Denizli'de kafasını binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştıran kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık penseli müdahalesi sonrası çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kedinin kafası sıkıştığı borudan pense kullanarak kurtarıldı
DENİZLİ - Denizli
'de kafasını binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştıran kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık penseli müdahalesi sonrası çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale
ilçesi Deliktaş Mahallesi 1953 Sokak'ta meydana geldi. Bir kedinin borunun içine kafasının sıkıştığını ve çıkaramadığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri pense kullanarak boruyu kesip kedinin kafasını çıkardı. İtfaiyeciler ardından kediye su ve mama verdiler. Kedi, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne gönderildi.
Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada!
Gemlik Kaymakamı'nın kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa öldü
Yozgat'ta yılan yakalama operasyonu
Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor