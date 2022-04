KAFASI BÜYÜYEN 2 HAFTALIK BEBEĞE ENDOSKOPİK AMELİYAT - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta doğduktan sonra kafası büyümeye başlayan ve yukarıya bakamayan 2 haftalık M.M.'ye Özel Sular Akademi Hastanesi'nde kafasında 8 milimetre çapında delik açılarak yapılan endoskopik hidrosefali ameliyatı yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Omurilik Cerrahı Doç. Dr. İdris Altun, bebeğin kafasındaki büyümenin durduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 2 hafta önce dünyaya gelene M.M.'nin annesi, oğlunun kafasının her gün büyüdüğünü ve hiç yukarıya bakmayıp devamlı aşağıya baktığını fark etti. Özel Sular Akademi Hastanesi'ne götürülen M.M.'yi muayene eden Beyin ve Omurilik Cerrahı Doç. Dr. İdris Altun, bebeğin beyninde su toplanmasından hidrosefali olduğunu belirleyip acil ameliyata aldı.

Daha 2 haftalık bebeğin kafasında delik açılarak yapılan ameliyat başarıyla sonuçlandı. Doç. Dr. İdris Altun, bebeğe yapılan endoskopik hidrosefali ameliyatının her hastanede ve her doktor tarafından yapılamayan bir ameliyat olduğunu söyledi. Bebeğin şu an hem gözlerindeki sorunun sona erdiğini hem de kafasının büyümesinin durduğunu ifade eden Altun, "Anne, oğlunun yukarıya doğru bakamayıp sürekli aşağıya doğru baktığını ve başında büyüme olduğunu tespit ediyor. Yaptığımız tetkiklerde hastalımızda hidrosefali tespit ettik. Hastamız 2 haftalıkken endoskopik yöntemle başında 8 milimetre çapında bir delik açarak kamerayla girdiğimiz beyin odacıkları arasında geniş membranlar ile dar olan alanlar olduğunu gördük. Başarılı bir operasyon oldu ve operasyon sonrası hastamızda herhangi bir beyin omurilik sıvısı akımı, herhangi bir sıkıntı ve problem yamadı. Bu operasyonla hastamızın şanta bağımlılığı tamamen ortadan kalktı ve hastamız şu an gayet sağlıklı" diye konuştu.

"30-35 DEFA ŞANT UYGULANAN HASTALAR VAR"

İnsan beyninin her gün sıvı ürettiğini ancak bu sıvının belirli yolaklar yardımıyla süzülüp vücut tarafından emildiğini kaydeden İdris Altun, doğuştan bazı sebepler ve kanamalardan dolayı bu yolaklarda tıkanma yaşanması sonuncunda hidrosefali hastalığının ortaya çıktığını söyledi. Beyinde toplanan sıvı nedeniyle kafanın büyümesi, görme kaybı,el ve ayakları hareket ettiren hareket merkezlerinde sorunların ortaya çıktığını ifade eden İdris Altun, şöyle devam etti:

"Bu tür durumlarda dünya en çok sık uygulanan yöntem 'Şant' dediğimiz, beynin belli bir bölgesinden takılıp cilt altından karın bölgesine götürülerek sıvının boşaltılmasıdır. Bu şant ameliyatı uzun yıllardır yapılan bir ameliyat ama bunu yaparken yabancı bir cisim kullanıldığı için tıkanma, enfeksiyon, çalışmama, aşırı çalışma gibi birçok sorunlar olup, bazı hastalarımızda 30-35 defa şant uyguladığımız hastalar oluyor. Ayrıca bu şanta bağlı olarak ani ölümler veya değişik sorunlar ortaya çıkabilmekte. Bunu önleyebilmek için son zamanlarda farklı bir yöntem uygulanıyor. Beyinde 8 milimetre çağında bir delik açılarak 4 milimetre çağında kamerayla girilip beyindeki bu odacıkları açılıyor veya akımın olmadığı bir alanda yeni bir yolak oluşturuluyor. böylelikle beyin omuriliği sıvısı akım yolları değiştirilmiş veya tıkanmış bir alan varsa buralar açılmış, dar bir alan varsa genişletilmiş oluyor. Buna bağlı olarak da hastalarda şant bağlı oluşan komplikasyonlar, sıkıntılar azalmış oluyor."