Son Dakika Haberleri: Kafası cam kavanoza sıkışan rakunu polis kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Kafası cam kavanoza sıkışan rakunu polis kurtardı

2 saat önce

ABD'nin Nebraska eyaletinde cam kavanoza başı sıkışan rakunu polis ekipleri kurtardı.

Kafası cam kavanoza sıkışan rakunu polis kurtardı, System.String[]
ABD'nin Nebraska eyaletinde cam kavanoza başı sıkışan rakunu polis ekipleri kurtardı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yiyecek ararken kafasını cam kavanoza sıkıştıran sevimli rakun, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol kenarında kafası cam kavanoza sıkışmış yavru rakunu gören hayvanseverler hemen polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri kafasından çıkaramadığı cam kavanozla hareket etmeye çalışan rakunu uzun süren uğraşlar sonucu kavanozdan çıkarmayı başardı. Kavanoza sıkışan rakun, polisin detaylı çalışması sayesinde yara almadan kurtuldu. Cam kavanozdan kurtularak özgürlüğüne kavuşan sevimli rakun bir süre sonra gözden kayboldu. - NEBRASKA
Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama!
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Nicolas Cage'in kobraları onu öldürmeye çalışmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafası cam kavanoza sıkışan rakunu polis kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]