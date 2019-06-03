Son Dakika Haberleri: Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

30 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Devrim Mahallesi'nde boş arazide demir boruya kafası sıkışan yavru kediyi görenler hemen yardıma koştu. Ancak tüm çabalarına rağmen kediyi kurtaramadı. İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir boruyu keserek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. 


 


- Nusaybinmardin
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
Nusaybin, İtfaiye, Güncel
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