Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
30 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Devrim Mahallesi'nde boş arazide demir boruya kafası sıkışan yavru kediyi görenler hemen yardıma koştu. Ancak tüm çabalarına rağmen kediyi kurtaramadı. İtfaiye
ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir boruyu keserek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
- Nusaybinmardin
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