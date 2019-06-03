Kafası demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kafası demir boru içerisine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
ilçesinde, kafası demir boru içerisine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin Devrim Mahallesi Hınıs
sokak üzerinde sürekli kedi sesi duyan vatandaşlar bölgede arama yaptı. Boş bir arazide başı demir boruya sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar, anne kedinin de başında beklediğini fark etti. Yavru kediyi kurtarmak için bir süre uğraşan vatandaşlar demiri kesemeyince Mardin Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı Nusaybin itfaiyesi ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, demir boruyu keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye
ekipleri daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı. - MARDİN
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