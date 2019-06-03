Son Dakika Haberleri: Kafası demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Kafası demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kafası demir boru içerisine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kafası demir boru içerisine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Devrim Mahallesi Hınıs sokak üzerinde sürekli kedi sesi duyan vatandaşlar bölgede arama yaptı. Boş bir arazide başı demir boruya sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar, anne kedinin de başında beklediğini fark etti. Yavru kediyi kurtarmak için bir süre uğraşan vatandaşlar demiri kesemeyince Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesi ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, demir boruyu keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Mardin, Nusaybin, İtfaiye, Güncel
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