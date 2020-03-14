Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci Sokak'ta bulunan evin demir kapısına bir yavru köpeğin kafası sıkıştı. Çevredekiler köpeğin sesini duyarak yanına gitti. Kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan köpek tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bitkin düşen köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen ve sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye eri tarafından evin bahçesine bırakıldı.


Akyarlar, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
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