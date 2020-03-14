Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

7 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci Sokak'ta bulunan evin demir kapısına kafası sıkışan yavru köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri koştu.  Köpeğin sesini duyarak yardıma giden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan köpeği bir türlü kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bağırmaktan bitkin düşen köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen ve sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye eri tarafından evin bahçesine bırakıldı.


Akyarlar, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:56 Kaynak: DHA
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