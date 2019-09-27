Son Dakika Haberleri: Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

5 dakika önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde oyun oynadığı sırada ev penceresinin demir korkuluğunda kafası sıkışan Hakan Solakoğlu (7), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]
ORDU'nun Ünye ilçesinde oyun oynadığı sırada ev penceresinin demir korkuluğunda kafası sıkışan Hakan Solakoğlu (7), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Ünye'ye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Evin penceresinde oyun oynarken, çıktığı demir parmaklıklara kafası sıkışan Hakan Solakoğlu, mahsur kaldı. Çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayan ailesi itfaiyeye durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluklarını bağlı olduğu beton yapıdan genişletip, çocuğu kurtardı.


Fevzi Çakmak Mahallesi, İtfaiye, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:59 Kaynak: DHA
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