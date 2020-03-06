Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle 1205 Sokak'ta bahçenin korkuluklarına bir köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı mahallede su giderinde mahsur kalan köpek de itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:41 Kaynak: AA
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