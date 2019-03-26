Kafası Demir Korkuluklara Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı
51 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kafası demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kafası demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demir Yolu akaryakıt pompası çevresindeki demir korkulukların arasında kafası sıkışan yavru köpek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği titizlikle sıkıştığı yerden kurtardı.
Köpeğin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, itfaiyecilere teşekkür etti. - MARDİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:00 Kaynak: İHA
Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor
Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor