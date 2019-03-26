Son Dakika Haberleri: Kafası Demir Korkuluklara Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kafası Demir Korkuluklara Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

51 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kafası demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası Demir Korkuluklara Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kafası demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demir Yolu akaryakıt pompası çevresindeki demir korkulukların arasında kafası sıkışan yavru köpek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği titizlikle sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpeğin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, itfaiyecilere teşekkür etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Mardin, Nusaybin, İtfaiye, Güncel
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