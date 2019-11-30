Son Dakika Haberleri: Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre olay Kesikkapı Mahallesi 501 sokak'ta bulunan DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpek kafasını sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi.


Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarılı olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekiplerinden yardım istedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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