KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

30.04.2022 18:02

MERSİN'de zemin katta bulunan bir dairenin demir parmaklıklarına kafası sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MERSİN'de zemin katta bulunan bir dairenin demir parmaklıklarına kafası sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi 1103 sokak zemin katta bulunan bir dairenin demir parmaklıklarında boynundan asılı ve sıkışmış halde kedi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yardıma gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı alandan kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak uzaklaştı.

KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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Yenişehir, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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