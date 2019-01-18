Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
49 dakika önce
Kütahya'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kütahya
'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz
Caddesi üzerindeki parkta demir parmaklıklara bir köpeğin kafası sıkıştı. Köpeğin kafasını kurtaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. Kütahya Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kafası sıkışan köpeği kurtardı.
Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulundu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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