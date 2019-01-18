Son Dakika Haberleri: Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

49 dakika önce

Kütahya'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Kütahya'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki parkta demir parmaklıklara bir köpeğin kafası sıkıştı. Köpeğin kafasını kurtaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kafası sıkışan köpeği kurtardı.

Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Alipaşa Mahallesi, Kütahya, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:37:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]