Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
45 dakika önce
Kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulunduKÜTAHYA - Kütahya'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulundu
KÜTAHYA - Kütahya
'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz
Caddesi üzerindeki parkta demir parmaklıklara bir köpeğin kafası sıkıştı. Köpeğin kafasını kurtaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. Kütahya Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kafası sıkışan köpeği kurtardı.
Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulundu.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır