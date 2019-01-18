Son Dakika Haberleri: Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

45 dakika önce

Kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulunduKÜTAHYA - Kütahya'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulundu

KÜTAHYA - Kütahya'da kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki parkta demir parmaklıklara bir köpeğin kafası sıkıştı. Köpeğin kafasını kurtaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi.
Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kafası sıkışan köpeği kurtardı.
Kurtarılan köpek, ekiplere uzun süre sevinç gösterisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Kütahya, İtfaiye, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:21:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]