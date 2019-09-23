Kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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SİVAS'ta, kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:14 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Merkeze bağlı Çöken köyünde Golden kırması yavru köpeğin kafası, evin bahçesinin demir parmaklıklarına sıkıştı. Durumu fark eden köylüler, tüm uğraşmalarına rağmen köpeği sıkıştığı yerden çıkaramadı. İtfaiyeye haber verilmesinin ardından kısa sürede köye gelen ekip, demir parmaklığı keserek köpeği kurtardı. Yavru köpeğin kurtarılma anları, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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