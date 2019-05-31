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Kafası duvara sıkışan kedi kurtarıldı

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde kafasını duvardaki deliğe sıkıştıran yavru kedinin yardımına itfaiye yetişti.

Kafası duvara sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde kafasını duvardaki deliğe sıkıştıran yavru kedinin yardımına itfaiye yetişti.

Olay, Kahta ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Yavru kedi duvardaki deliğe kafanı soktu. Kafasını geri çıkartamayan yavru kediyi gören vatandaşlar kedinin kafasını sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiyeye bilgi verdi.

Kafasını duvara sıkıştıran kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yavru kedinin kafası sıkıştı yerden duvar kırılarak yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33 Kaynak: İHA
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