Son Dakika Haberleri: Kafası Karton Kutuya Sıkışan Tilkinin İmdadına Kamyoncu Yetişti

Kafası Karton Kutuya Sıkışan Tilkinin İmdadına Kamyoncu Yetişti

13 dakika önce

– Arjantin'de kafasını süt kutusuna sıkıştırmış halde dönmekte olan tilkinin imdadına bölgeden geçmekte olan bir kamyon sürücüsü yetişti.

Kafası Karton Kutuya Sıkışan Tilkinin İmdadına Kamyoncu Yetişti, System.String[]
– Arjantin'de kafasını süt kutusuna sıkıştırmış halde dönmekte olan tilkinin imdadına bölgeden geçmekte olan bir kamyon sürücüsü yetişti.

Sürücünün kayda aldığı görüntülerde, kafasını süt kutusuna sıkıştırmış bir tilkinin yol kenarındaki boş arazide kendi etrafında dönüp durduğu görülüyor. Ellerine eldiven taktıktan sonra tilkiye yaklaşan kamyon sürücüsü, tilkiyi yakalayıp, kafasını süt kutusundan kurtarmayı başarıyor.

Daha sonra kendisinden korkan tilkiyi bırakmadan önce bir süre sakinleştirmeye çalışıyor. Sakinleşen tilkinin gitmesine izin veren sürücü, bu görüntüleri bir sosyal paylaşım sitesinde 'ihtiyacı olana yardım etmek ne güzel' notuyla paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

Arjantin, Dünya
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