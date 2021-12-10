Kafası kesilen gencin babası oğlunu anlattı: Küfür bilmezdi, kedileri çok sever beslerdi! - Son Dakika

Türkiye, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) Antalya'daki ölümüyle sarsıldı. Aşçı İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen Tuğrul, son yolculuğuna uğurlandı.

Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

"DECCAL'İ VURDUM" DEMİŞTİ

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

Oğlunu kara toprağa veren baba Halil Tuğrul, son görüşmelerini anlattı:

"Olaydan bir gün önceki akşam görüştük. Her zaman standart saatlerde arardı. Gün içi ve akşam saatleri olmak üzere. Öyle haberleşirdik, her gün aynı saatte arardı. En son görüştüğümüzde okulunun nasıl gittiğini ve eksiklerini sordum. O gün de hiç anormal bir durum olmamıştı."

KEDİLERİ SEVERDİ

Baba Tuğrul oğlunun kişiliği hakkında da şunları söyledi:

"Oğlum asla kavga etmezdi, cenazesine ilkokul arkadaşları geldi.Çok uzak yerden. Onlara çok iyiliği dokunmuş. Küfür bilmez, dedikodu bilmez, kalp kırmaz. Hayvanseverdi, kedileri beslerdi..."