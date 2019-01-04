Son Dakika Haberleri: Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı.

Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarayönü Mahallesinde Derebucak Belediyesi çalışanları mesai çıkışında bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Belediye çalışanları ve KOSKİ çalışanları tarafından yakalanan kedinin başındaki konserve kutusu yaklaşık 15 dakikada kerpeten yardımıyla kesilerek çıkarıldı. Kafasındaki konserve kutusundan kurtulan ve korkan kedi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:54 Kaynak: İHA

Sarayönü, Konya, Derebucak, 3. Sayfa
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