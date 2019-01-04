Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
27 dakika önce
Kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldıKONYA - Konya'nın Derebucak ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı.
Kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
KONYA - Konya
'nın Derebucak
ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarayönü
Mahallesinde Derebucak Belediyesi çalışanları mesai çıkışında bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Belediye çalışanları ve KOSKİ çalışanları tarafından yakalanan kedinin başındaki konserve kutusu yaklaşık 15 dakikada kerpeten yardımıyla kesilerek çıkarıldı. Kafasındaki konserve kutusundan kurtulan ve korkan kedi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:39 Kaynak: İHA
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