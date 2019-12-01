Son Dakika › Güncel › Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Malatya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Malatya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Koşu Mahalesi 100. Yıl Caddesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.
Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı? Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı, savunması pes dedirtti: Torunum gibi sevdim Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız