Son Dakika Haberleri: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Malatya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Malatya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Koşu Mahalesi 100. Yıl Caddesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.

Yeşilyurt, Malatya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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