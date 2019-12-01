Son Dakika Haberleri: Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Malatya'da, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Malatya'da, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yeşiltepe Koşu Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde kafası konserve kutusuna sıkışmış kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler,teneke konserve kutusunu keserek sokak kedisinin kafası sıkıştığı yerden kurtardı.


Ekipler, kutuyu keserek kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı. - MALATYA

Yeşiltepe, Malatya, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
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