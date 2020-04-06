Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

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Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti
6 saat önce
Uşak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru sokak köpeği jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Uşak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru sokak köpeği jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ulubey ilçesinde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların 'evde kal' çağrısına uymasıyla sokakta bulunan ve aç kalan hayvanlar için vefa ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Ulubey jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttıkları sırada bir yavru köpeğin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Ekipler, teneke konserve kutusunu çekip çıkararak yavru köpeğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Konserve kutudan kurtarılan köpeğin mutluluğu görüntülere yansırken, ekipler tarafından köpeğe mama verildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:19 Kaynak: İHA
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