Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

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Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti
6 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin kurtarılış anını sosyal medya hesabında paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin kurtarılış anını sosyal medya hesabında paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğadaki dostlarımızı unutmuyoruz. Uşak Ulubey'de, #Jandarma devriyemizin sokak hayvanlarına mama dağıttıkları esnada karşılaştığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğimize ilk müdahaleyi yaptık" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:18 Kaynak: İHA
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