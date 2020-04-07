Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğadaki dostlarımızı unutmuyoruz. Uşak Ulubey 'de, #Jandarma devriyemizin sokak hayvanlarına mama dağıttıkları esnada karşılaştığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğimize ilk müdahaleyi yaptık" denildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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