Son Dakika Haberleri: Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

28 dakika önce

Amasya'da kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
İtfaiye, Suluova, Amasya, Güncel
Amasya'da kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde küçük çocuğun kafası bir evin demir parmaklıklarına sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğu gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa içinde olay yerine giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklıklarını keserek küçük çocuğu kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
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