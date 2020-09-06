Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de evinin penceresindeki korkuluğa kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan Yaşar Köse'nin kafası demir korkuluğa sıkıştı. Ailesi Yaşar'ı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede Yaşar Köse'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Köse ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:34 - Kaynak: İHA
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