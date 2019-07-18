Son Dakika Haberleri: Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
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Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

2 saat önce

Adıyaman'da kafasını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'da kafasını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan Elanur Erken'in (5) kafası, demir korkuluğa sıkıştı.

Ailesi Elanur'u kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Elanur Erken'i sıkıştığı yerden kurtardı.
Erken ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:22 Kaynak: AA
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