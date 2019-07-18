Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
2 saat önce
Adıyaman'da kafasını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:22 Kaynak: AA
'da kafasını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bahçelievler Mahallesi
'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan Elanur Erken'in (5) kafası, demir korkuluğa sıkıştı.
Ailesi Elanur'u kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Elanur Erken'i sıkıştığı yerden kurtardı.
Erken ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Yargıtay, mali müşavir cinayetinde karısına ve sevgilisine verilen cezayı bozdu Sınıf arkadaşına cinsel istismarda bulunup çıplak görüntülerini çeken çocuk için istenen ceza belli oldu Tunceli Valiliği destek amaçlı yardım kampanyası başlattı