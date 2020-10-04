Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti

Son dakika haber... - Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde jandarmadan örnek kurtarma operasyonu Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kafası pet şişeye sıkışan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

- Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde jandarmadan örnek kurtarma operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kafası pet şişeye sıkışan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Emirdağ'da jandarma ekipleri anlamlı bir kurtarma operasyonuna imza attı. İlçede devriye gezen Emirdağ Jandarma Trafik ekipleri bir köpeğin kafasının pet şişeye sıkıştığını gördü. Ekipler hemen köpeğin yanına giderek pet şişeyi bıçakla dikkatli bir şekilde keserek hayvanın kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma operasyonu ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan, köpeğinin kafasının pet şişeye nasıl sıkıştığı ise belirsizliğini koruyor.

Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti
Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kafası pet şişe sıkışan köpeğin imdadın jandarma yetişti - Son Dakika

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